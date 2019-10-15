كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تشدد الأمن وتحظر الاحتجاجات قبل تنصيب الرئيس جوكو ويدودو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن سلطات إندونيسيا ستنشر أكثر من 30 ألف من أفراد الشرطة والجيش لضمان الأمن في تنصيب الرئيس جوكو ويدودو يوم الأحد المقبل ولن تسمح بالمظاهرات خلال الفترة.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، تم تشديد الإجراءات الأمنية منذ أن تعرض رئيس وزراء الأمن، ويرانتو، للطعن على يد متشدد إسلامي مشتبه به الأسبوع الماضي أثناء زيارته لبلدة إقليمية. ويتعافى في المستشفى.

وشهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، تجمعات مناهضة للحكومة، بقيادة الطلاب، في الأسابيع الأخيرة في جاكرتا ومدن أخرى في معارضة للقوانين الجديدة التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان.

وقال أرغو يوونو، المتحدث باسم شرطة جاكرتا، إن قرار عدم إصدار تصاريح للتجمعات يهدف إلى "الحفاظ على كرامة الدولة"، لا سيما بالنظر إلى حفل الافتتاح الذي سيحضره زعماء أجانب.

منذ محاولة اغتيال ويرانتو، عززت السلطات الأمن للمسؤولين. وقالت الشرطة يوم الاثنين، إنها ألقت القبض على 22 من المتشددين المشتبه بهم في أماكن مختلفة في إطار ضربة وقائية من جانب وحدة مكافحة الإرهاب.

بشكل منفصل، قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براشيتو، إن الشرطة ألقت القبض على اثنين من أعضاء الجماعة الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم "داعش"، وجماعة أنشاروت دولاه (JAD) الذين كانوا يخططون لتفجيرات انتحارية في مدينتي سولو ويوجياكارتا.

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وأضاف المتحدث، أن المؤامرة لم تكن مرتبطة بالتنصيب.

وأوضح "براشيتو"، أن 31 ألف عسكري وشرطي سيحرسون حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات أبريل مع حضور زعماء من دول مجاورة مثل أستراليا وماليزيا.

سارعت إندونيسيا إلى تشديد قوانينها لمكافحة الإرهاب بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنشاروت دولاه والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في مدينة سورابايا العام الماضي.

وقد أمر الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، يوم الجمعة الماضي، بتشديد تأمين المسؤولين الحكوميين، بعد يوم من تعرض وزير الأمن الإندونيسى لحادث طعن.

وخضع وزير الأمن الإندونيسى ويرانتو (72 عاما)، الذى يستخدم اسما واحدا على غرار الكثير من الإندونيسيين، لعملية جراحية فى العاصمة جاكرتا لإصابته بجرحين فى منطقة البطن إثر تعرضه الخميس لعملية طعن عقب افتتاحه مبنى جامعى فى بلدة "بانديجلانج" بإقليم بانتين، فى جزيرة جاوة.

وقال "ويدودو" - فى تصريحات للصحفيين عقب زيارة الوزير بالمستشفى أوردتها قناة (يورونيوز) الأوروبية - إنه يجب تشديد التدابير الأمنية، القائمة بالفعل، لضمان عدم تكرار ما تعرض له ويرانتو، مضيفا أن الوزير يتعافى وقد تحدث معه وأخبره برغبته فى المشاركة فى اجتماعات مجلس الوزراء.