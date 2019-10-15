كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان جبران باسيل زيارة سوريا يثير ضجة في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار إعلان وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" بأنه على استعداد للسفر إلى سوريا لمناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ضجة في لبنان.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، إنه إذا أراد رئيس الحركة الوطنية الحرة، باسيل، مناقشة عودة اللاجئين، "فهذا شأنه".

وأضاف: "سنكون أول من يرحب بالعودة، إذا حدث ذلك".

وكان باسيل قد أعلن يوم الأحد أنه "سيزور سوريا لإعادة الشعب السوري إلى بلده مثلما عاد جيشه" من لبنان.

وأضاف الحريري: "كتذكير، عادت دماء رفيق الحريري إلى الجيش السوري إلى سوريا".

ويجب على النظام السوري ألا يستخدم زيارة باسيل المحتملة كذريعة للعودة إلى لبنان، "لأننا لا نثق في نوايا النظام عندما يتحدث عن عودة اللاجئين".

وقال الحريري إنه يمكن للبلاد الاستغناء عن المزيد من النقاش غير المجدي والمسؤولين في وضع أفضل لمناقشة كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية.

ودخل الجيش السوري لبنان عام 1976 خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وانسحبت في عام 2005 في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والد رئيس الوزراء الحالي.

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وتم إلقاء اللوم في عملية القتل في لبنان على النظام السوري، الذي وسّع وجوده العسكري ليشمل السيطرة على الحياة الأمنية والسياسية في لبنان.

ودافع وزير الدفاع وعضو التيار الوطني الحر، إلياس بو صعب، عن تصريحات باسيل، قائلًا إنه إذا أراد وزير زيارة سوريا، فلن يستطيع أحد إيقافه، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق ما زالت قائمة.

وكشف وزير العمل وعضو القوات اللبنانية كامل أبو سليمان أن تصريحات باسيل ستناقش في مجلس الوزراء. وقال وزير التعليم "أكرم شهيب" أن الحكومة لها الكلمة الأخيرة فيما إذا كان الوزير سيتوجه إلى سوريا أم لا.

وأضاف أنه إذا قرر الذهاب فسيعتبر زيارة شخصية.

ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، قال: "تذكروا أنهم دخلوا [لبنان] بدماء كمال جنبلاط وغادروا بدماء رفيق الحريري".

وقال في إشارة غير مباشرة إلى باسيل: "أنت تزوير التاريخ وتخريب تضحياتك وتضحياتنا".

وأضاف: "أنت تنهب البلاد وتدمر اتفاق الطائف، وتريد إحضار الأمن إلى العائد. مضيفًا، أنت تتبنى مناهج شبيهة بالبعث، لكن تذكر: لقد أحضرك الأجانب هنا والناس سوف يرميك ".

