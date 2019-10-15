خليلوزيتش يثير الجدل بسبب اللاعب المحلي.. المدربون غاضبون ونجم الوداد “ينتفض”

أثار وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، غضب عددا من المدربين المغاربة، بالإضافة إلى اللاعبين الممارسين في البطولة الاحترافية، وذلك بسبب تصريح له، أمس الإثنين، في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم الودية، أمام منتخب الغابون.

وقال خليلوزيتش، في المناسبة ذاتها، إن مستوى اللاعب المحلي لا يرق بتاتا لمستوى اللاعب المحترفي في أروبا، وفي تصريح وصفه العديد بالمهين قال، المدرب البوسني بالحرف: ” فحين تقارن بين أشرف حكيمي لاعب دورتموند وأحد لاعبي الدوري المغربي، تصل لخلاصة أن الأول يلعب كرة القدم والثاني يمارس رياضة أخرى”.

تصريح الناخب الوطني، خلف “جروحا نفسية” لعدد من اللاعبين المحليين، وفي الوقت الذي فضل فيه العديد الانزواء والتزام الصمت، خرج صلاح الدين السعيدي، لاعب فريق الوداد البيضاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قائلا ” لا لاضطهاد اللاعب المحلي”، وهو الأمر الذي قد يدفع عديد من اللاعبين للحدو حدوه.

وحسب ما تداولته العديد من المصادر الصحفية، فإن هذا التصريح أثار أيضا حفيظة عدد من المدربين في البطولة المحلية، بالإضافة إلى الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، الذي اعتبر هذه التصريحات تنقيصا من قيمة لاعبي البطولة الاحترافية، والمنتخب المحلي.