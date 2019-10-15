استقبال بالدقة المراكشية.. النجم المصري محمد رمضان يصل إلى المغرب.. ما سر الحركة التي قام بها؟

وصل الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، وحل في مطار مراكش المنارة، بعدما كان مقررا أن ينزل في مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء.

وعلى الرغم من أن وقت وصول محمد رمضان كان متأخرا، إلا أنه وجد في استقباله فرقة لـ”الدقة المراكشية”، إضافة إلى بعض الجماهير، التي تجمعت حوله.

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والتقط رمضان مجموعة من الصور توثيقا لوصوله إلى المغرب، وحرص على القيام بحركة أسماها “الحركة الرسمية لكليب سلطان”، إذ وضع يده على وجهه ورفع إصبعه إلى الفوق.

ووصل رمضان إلى مراكش لمباشرة تصوير فيديو كليب أغنيته “سلطان”، التي سبق أن أصدرها على تطبيق الأغاني “ديزر”.