انحراف قطار عن سكته في بوسكورة.. ONCF يتعهد بالتكفل بالمسافرين ويعتذر

أقر المكتب الوطني للسكك الحديدية بانحراف قطار يربط بين مراكش والدار البيضاء عن سكته، اليوم الثلاثاء عند حوالي الساعة 12 وعشرين دقيقة زوالا، بالقرب من بوسكورة، وذلك دون وقوع إصابات.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن “قطار الأطلس رقم 610، الرابط بين مراكش والدار البيضاء، انحرف عن سكته يوم 15 أكتوبر 2019، عند حوالي الساعة 12 و20 دقيقة، وذلك بالقرب من محطة بوسكورة (جانب برشيد)”، مشيرا إلى أن هذا الحادث لم يخلف أية إصابات.

وحسب المصدر ذاته، فقد انتقلت فرق المكتب على الفور إلى عين المكان، قصد التكفل بالمسافرين ونقلهم صوب وجهاتهم.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيعمل على تقديم المزيد من التوضيحات، فور عودة الحركة إلى طبيعتها على هذا الخط، معبرا عن اعتذاره لزبنائه للإزعاج الناتج عن هذا الحادث.