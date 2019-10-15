محاولة اختطاف سيدتين في الفقيه بنصالح..سلاح أبيض وغاز مسيل للدموع وميزان إلكتروني!

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر والسياقة في حالته ومحاولة الاختطاف تحت التهديد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه إثر توصل مصالح الشرطة ببلاغ حول تعرض سيدتين لمحاولة الاختطاف تحت التهديد من طرف سائق سيارة خفيفة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه، حيث تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة وترويج المخدرات والضرب والجرح العمديين.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة داخل سيارة المشتبه فيه مكنت من حجز سلاح أبيض، وبخاخ غاز مسيل للدموع، علاوة على كمية من مخدر الشيرا، وميزان إلكتروني يشتبه في استخدامه في أنشطة مرتبطة بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم بحسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها.