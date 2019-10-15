حريق مهول في عمارة سكنية.. مصرع طفل وسيدة في حالة حرجة

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب اندلاع حريق مهول في شقة أسرته، الموجودة في عمارة سكنية في سيدي معروف.
الحريق، الذي التهم شقة في عمارة سكنية، في حي سيدي معروف في مدينة الدارالبيضاء، دفع سيدة إلى الإلقاء بنفسها من الطابق الثالث، نقلت على إثر ذلك، في حالة صحية حرجة، إلى مستعجلات مستشفى السقاط.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أنه يرجح أن يكون سبب الحريق انفجار شاحن هاتف محمول.
يذكر أن الوقاية المدنية تمكنت من السيطرة على ألسنة النيران، التي تسببت في خسائر مادية جسيمة.
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