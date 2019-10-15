برشلونة: إصابة 170 شخصا واعتقال 3 باشتباكات مع الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 170 شخصا، واعتُقل ثلاثة أشخاص، في برشلونة، خلال الاحتجاجات الممتدة منذ مساء أمس الإثنين، على قرار المحكمة العليا الإسبانية، بإدانة 12 سياسيا وناشطا، إثر دورهم في استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا عام 2017، والمظاهرات التي أعقبته.

(أ ب)

وقالت السلطات في إقليم كتالونيا إن المصابين، ومن بينهم نحو 40 ضابط شرطة، أُصيبوا خلال اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب التي استخدمت العصي والقنابل المسيلة للدموع، لقمع المظاهرات، في مطار برشلونة الدولي وأماكن أخرى في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا.

وجاءت المصادمات، التي بدأت مساء الاثنين من خلال دعوة حركة "تسونامي الديمقراطية" عبر الإنترنت، في أعقاب إدانة قادة حركة الاستقلال.

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(أ ب)

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إن السلطات تحقق مع الحركة.

وذكرت شركة "إيه إي إن إيه" التي تدير المطار، أنه من المقرر تسيير أكثر من 1000 رحلة في برشلونة الثلاثاء، بعد إلغاء 110 رحلات على الأقل في اليوم السابق.

وتقطعت السبل بآلاف الركاب في المطار، وأجبر الكثير منهم على حمل أمتعتهم والسير في طرق سريعة وعبر الحقول.