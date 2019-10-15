لندن تعلق تصدير أسلحة إلى تركيا "قد تستخدم في الهجوم شمالي سورية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا "التي يمكن أن تُستخدم" في العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة الأسبوع الماضي ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية، في وقت تجري بريطانيا مراجعة لمبيعات الأسلحة لحليفتها في حلف الأطلسي.

وصرّح راب أمام مجلس العموم أن لندن "ستراقب عن كثب وبشكل مستمرّ" صادرات الأسلحة إلى تركيا. وأضاف أنه لن يتمّ منح أي تراخيص تصدير أسلحة "يمكن أن تُستخدم في هذه العمليات العسكرية في سورية"، طالما لا تزال عملية المراجعة جارية.

وقال إن "الحكومة البريطانية تأخذ على محمل الجدّ مسؤولياتها في ما يخصّ مراقبة صادرات الأسلحة".

وأوضح راب أنه عبّر لنظيره التركي عن "مخاوفه الجدية" حيال العملية التركية.

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واعتبر الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في داونينغ ستريت، أن قرار لندن يُثبت أن "عددًا كبيرًا من الحلفاء في حلف الأطلسي، ينتقدون بشدة ويدينون العملية العسكرية في شمال سورية".

وأضاف "أنا قلق للغاية حيال تداعيات (الهجوم) في ما يتعلق بالحرب ضد داعش والمعاناة الإنسانية واستقرار المنطقة".

واعتبر راب أن الهجوم التركي "عرّض أمن واستقرار المنطقة للخطر، وهو أمر كنّا نخشاه" مشيراً إلى أن هذه العملية تُضعف محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المنطقة، وتفاقم الوضع الإنساني على الأرض.