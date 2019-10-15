الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' في الموصل ظهروا بإصدارات لـ'داعش'

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" في الموصل ظهروا بإصدارات لتنظيم "داعش".

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات اللواء ٧٥ من إلقاء القبض على ثلاث ارهابيين في منطقة الشورة بالموصل".

وأضافت أن المعتقلين "هم من الإرهابيين الذين ظهروا في احدى إصدارات داعش ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".