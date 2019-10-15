فرنسا: إعادة ظهور داعش في سوريا والعراق بات أمرا محتوما بسبب العمليات التركية

اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، الثلاثاء، إعادة ظهور داعش في سوريا والعراق بانه بات أمراً محتوماً بسبب العمليات التركية.
ونقلت "سكاي نيوز" عن فيليب قوله، إن "إعادة ظهور داعش في سوريا والعراق بات أمرا محتوما بسبب العمليات العسكرية التركية".
وكانت فرنسا قد أعلنت، أول أمس السبت، أنها علقت تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن أن تستخدمها في عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.
وتشن تركيا منذ يوم الأربعاء الماضي، هجوماً في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد بعدما سحبت الولايات المتحدة جنودها المنتشرين في بعض مناطق الشمال السوري المحاذي للحدود التركية.
وكانت فرنسا قد أعلنت، أول أمس السبت، أنها علقت تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن أن تستخدمها في عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.
وتشن تركيا منذ يوم الأربعاء الماضي، هجوماً في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد بعدما سحبت الولايات المتحدة جنودها المنتشرين في بعض مناطق الشمال السوري المحاذي للحدود التركية.
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