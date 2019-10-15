موسكو: الجيش السوري يسيطر 'بشكل كامل' على منبج

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري سيطر "بشكل كامل" على مدينة منبج ومحيطها في أعقاب نشر دمشق قوات في شمال البلاد بهدف صد الهجوم التركي. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الجيش الحكومي السوري سيطر بالكامل على مدينة منبج ومحيطها".



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