بطوربيد "يوم القيامة".. روسيا ثاني أقوى جيوش العالم

بقدرات خارقة يقف الجيش الروسي خلف الولايات المتحدة الأمريكية، في المرتبة الثانية عالمياً بقائمة أقوى جيوش العالم، بل وفي المركز الأول كأضخم قوة دبابات إلى جانب امتلاكه آلاف القنابل النووية والطائرات الحربية.

وبحسب تقرير لـ"سي إن إن"، فإن 69 مليون شخص يصلحون للخدمة العسكرية في الجيش الروسي، وإن وصل عدد أفراد جنوده إلى 3.5 مليون فرد، بينهم 2.5 مليون في قوات الاحتياط، وهذا رقم ليس بالقليل.

أما القوة الفعلية، حسب موقع جلوبال فاير باور، فهي 1013628 جنديا، ويبلغ عدد الأفراد في سن التجنيد مليونا و306 آلاف شاب، أما المؤهلون لأداء الخدمة فهم 46658907 روسيا.

مقاتلات وصواريخ هجومية



ما بين مقاتلات ومروحيات للتدريب ومركبات برية، يضم الجيش الروسي 4 آلاف طائرة حربية وأكثر من 47 ألف مركبة برية، وفقاً لتصنيفي "سي إن إن" و"جلوبال فيربور" الأمريكي.

ويشير موقع جلوبال فايرباور إلى امتلاك الجيش الروسي أكثر من 50 ألف عربة مدرعة، و21932 دبابة في مقدمتها دبابة "أرماتا" ذات القدرات الخارقة، و6083 مدفعا ذاتي الحركة، و4466 مدفعا ميدانيا، وأكثر من 3800 راجمة صواريخ.

كما تمتلك 13 فرقاطة و13 مدمرة و82 طرادا و45 قارب دورية و47 كاسحة ألغام.





وفي مجال الموارد النفطية، تنتج روسيا، حسب تقرير جلوبال فاير باور، 10 ملايين و580 ألف برميل يوميا، ويبلغ معدل استهلاكها اليومي 3 ملايين و320 ألف برميل يوميا، ويبلغ إجمالي احتياطياتها من النفط 80 مليار برميل.

وعلى صعيد الإمدادات اللوجستية، أشار التقرير إلى أن القوة العاملة في روسيا تبلغ 76 مليونا و530 ألف شخص، 2572 سفينة تجارية و8 موانئ رئيسية وتغطي طول الطرق السريعة نحو 982 ألف كيلومتر، والسكك الحديدية نحو 87157 كيلومترا، و1218 مطارا قيد الاستعمال.

وفي شأن الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ميزانية الدفاع الروسية 44 مليار دولار، وديونها الخارجية 539 مليارا و600 مليون دولار، ويبلغ الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب نحو 433 مليار دولار.

وفي شأن الطبيعة الجغرافية، أشار تقرير جلوبال فاير باور إلى أن مساحة روسيا تبلغ 17098242 كليومترا مربعا، وتمتلك سواحل بطول 37653 كيلومترا، وتتقاسم حدودا بطول 22408 كليومترات وأنهارا بطول 102 ألف كيلومتر.

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أكثر من 47 ألف مركبة برية يمتلكها أيضاً الجيش الروسي، بينها 20300 دبابة في مقدمتها دبابة "أرماتا" ذات القدرات الخارقة، و27400 مدرعة، و5970 مدفعا ذاتي الحركة، و4466 مدفعا ميدانيا، وأكثر من 3800 راجمة صواريخ.

ووفقاً لتقرير نشرته "سبوتنيك"، في مارس/آذار 2018، كشفت لجنة شؤون الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، أن الصاروخ المجنح الجديد ذا المحرك النووي ومنظومة الصواريخ المجنحة المنحدرة المحتملة سيدخلان الخدمة في القوات الروسية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

قطع بحرية وغواصات

ويفتخر الجيش الروسي بامتلاك قدرات بحرية ضخمة للغاية، إذ يمتلك أسطوله 352 قطعة بحرية وقوة غواصات ضاربة مزودة بصواريخ نووية، فضلا عن حاملة الطائرات الأميرال كوزنستوف.

ويضم الأسطول الروسي أيضاً 62 غواصة، وطوربيد (يوم القيامة) الذي يمكنه الانطلاق بسرعات خارقة تحت الماء أيضاً.





وفي عام 2017، أزاح الجيش الروسي الستار عن حصوله على أكثر من 3.5 ألف نموذج متقدم من الأسلحة والتقنيات العسكرية تضم أكثر من 110 طائرات ومروحيات وسفينتين قتاليتين و3 مجموعات من نظم الصواريخ التكتيكية (إسكندر- م) و9 أنظمة دفاع جوي من فئات مختلفة، و116 صاروخا مجنحا من نوع كاليبر وأكثر من 400 مركبة مدرعة.

تشكيلة أسلحة نووية

تتصدر روسيا قائمة دول العالم في امتلاك القنابل النووية وذلك بـ7 آلاف قنبلة نووية، وبحسب ما نقله (سبوتنيك) عن موقع (أرمز كنترول) فإن التنين الروسي يتفوق على جميع دول العالم الأخرى بما فيها الولايات المتحدة في امتلاك تلك الأسلحة.

وأكد الموقع أن أسلحة روسيا النووية تساوي نصف أسلحة العالم النووية؛ حيث تحشد أكثر من 1500 رأسا نوويا استراتيجيا معدا للإطلاق باستخدام أكثر من 500 صاروخ باليستي عابر للقارات والغواصات والقاذفات الاستراتيجية.





في الوقت نفسه، يُقدر عدد القنابل النووية الاستراتيجية والتكتيكية المخزنة في روسيا إلى 2700 قنبلة، و2510 رؤوس نووية.

وتمتلك روسيا أخطر سلاح نووي في العالم يعرف باسم "طوربيد يوم القيامة"، الذي تم الكشف عنه عام 2015، وأكدته وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عام 2018.

وبحسب مجلة (بوبيلر ميكانيكز) الأمريكية، فإن الطوربيد النووي، الذي يطلق عليه أيضا (ستاتس 6) يستطيع أن يدمر شواطئ العدو بشكل كامل ويقضي على مظاهر الحياة فيها لأجيال.

إس 400

من بين قدرات هجومية روسية غير عادية، تظل صواريخ (إس – 400)، واحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوي، إذ يصل مداها إلى 400 كم وبسرعة تبلغ 15 ضعف سرعة الصوت.

وتستطيع هذه الصواريخ إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات قبل إقلاعها من حاملات الطائرات.