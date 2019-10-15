الإمارات وروسيا.. اتفاقيات تدعم التعاون العسكري

لأكثر من 19 عاماً، احتفظت الإمارات وروسيا بعلاقات عسكرية من الطراز الرفيع، ظلت واقفة على أرضية صلبة تستمد قوتها من اتفاقيات تعاون عسكري ضخمة على مستوى العتاد والسلاح والتبادل المعلوماتي بشأن مكافحة الإرهاب.

منظومة بانتسير

تعاون متواصل وممتد في المجالات الدفاعية والعسكرية بين الإمارات يعود إلى عام 2000، حينما وقّعت وزارة الدفاع الإماراتية مع مكتب التصميم العسكري في مدينة تولا عقدا لاستيراد 50 مجمعا صاروخيا مضادا للأهداف الجوية من نوع "بانتسير ـ إس 1"، بحسب مواقع روسية متخصصة.





وصُممت هذه المنظومة خصيصاً للقوات المسلحة الإماراتية، حيث تم تسليم أول دفعة عام 2007.

وتعد منظومة بانتسير قصيرة المدى الأفضل بالعالم ضمن فئتها؛ إذ تم تصميمها على قاعدة المجمع الصاروخي المدفعي "تونجوسكا".

اتفاقية 2017

وفي عام 2017 وقّعت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية اتفاقية تعاون مشترك في قطاع الصناعات العسكرية بشأن التفاوض حول دراسة مواصفات وقدرات أنواع من الطائرات الروسية المقاتلة الحالية والجديدة بما فيها طراز "سوخوي 35" وطائرات الجيل الخامس، إضافة إلى إجراء عمليات تطوير ودعم فني وصيانة مستدامة للطائرات.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته لروسيا في يونيو 2018، ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس".

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وشملت الاتفاقية دراسة شراء وتطوير وتصنيع جزئي للمعدات العسكرية المتطورة ــ الجوية والبرية والبحرية ــ التي تخدم متطلبات القوات المسلحة الإماراتية، فيما تضمّنت التعاون في مجالات تطوير وتصنيع وتوريد الأنظمة الجوية والبرية والبحرية ذات التوجيه الآلي، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير في الجوانب الدفاعية والأمنية.

مكافحة الإرهاب

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، فإن تعاونا كبيرا جرى بين الجانبين الذين لطالما أكدا معا أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وضرورة تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية.

وأكد وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف خلال لقائه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي ، في أغسطس الماضي، أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وضرورة تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية.

وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن علاقات بلاده مع روسيا تشهد ازدهارا ملموسا في جميع المجالات.

وبدوره، قال الوزير الروسي إن "موسكو تسعى إلى توسيع التبادل المعلوماتي مع الإمارات في مجال محاربة الجرائم الإرهابية والمخدرات والجرائم الأخرى بشكل عام".

تطور التعاون الدفاعي والعسكري

وكانت العلاقة بين روسيا والإمارات تطورت بشكل متسارع خلال العقدين الأخيرين، وغدت الإمارات أول بلد عربي يطور التعاون الواسع مع روسيا في مجالات الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري والتصنيع المشترك لعدد من التقنيات بينها تقنيات عسكرية.

كما أن التعاون العسكري التقني يتطور بين البلدين باطراد. ففي الفترة من عام 2000 إلى 2014، تلقت الإمارات العربية المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 714 مليون دولار من منتجات وزارة الدفاع الروسية، بحسب مواقع روسية متخصصة في الشؤون العسكرية والدفاع.

وتمثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات التي وصلها اليوم الثلاثاء تأكيداً وترسيخاً لهذا التعاون العسكري، وتتويجاً لسنوات من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.