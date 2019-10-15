شبكة الصحفيين المستقلين لـ"اليمن العربي": ننتظر بشرى السلام من جوبا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال إبراهيم توتو، الناطق الرسمي لشبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، أنه تتجه قلوب الشعب سوداني نحو دولة جنوب السودان والعاصمة (جوبا ) لنقل البشري والاخبار السارة الي كل جماهير الشعب السوداني والتي تتتوق الي احلال السلام والامن في ربوع السودان والسلام الذي كان احدي شعارات الثورة المجيدة واحدي دوافع التي نزف السودان الكثير من دماء شهدائه الابرار ثمنا له.



وأكد توتو لـ"الخليج 365"، أنه ومع وصول جميع اطراف النزاع مع تغيب لنفر قليل ومع وصول رؤساء دول واخوة الدم والارض زعماء افريقيا يتمني الشعب السوداني ان يحل روح السلام من اله السلام علي السودانيين جميعهم.

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وطالب الناطق الرسمي لشبكة الصحفيين السودانيين المستقلين، أن تتألف القلوب وتري قلوبهم اوجاع هذا الشعب الصابر واحلام اطفاله ونسائه ورجاله من الالام واحتمال طال كل هذه العقود في ان يحل السلام ارض بلاده وتصمت اصوات الرصاص .

جدير بالذكر، أنه تستضيف عاصمة جنوب السودان "حوبا"، مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة، والتي تهدف إلى إنهاء الحروب الأهلية الدائرة في أجزاء متفرقة من البلاد منذ سنوات، بحضور الرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس وزراء اثيويبا إبيي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني