قسد تستعيد السيطرة على كامل مدينة رأس العين السورية

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن قوات سورية الديمقراطية، قسد، استعادت كامل مدينة رأس العين القريبة من الحدود مع تركيا. وذكر المرصد أن استعادة المدينة، جاءت في إطار الهجوم المعاكس الذي بدأته قسد مساء أمس، وبعد اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والمسلحين الموالين لها في المنطقة. وأوضح أن قوات قسد، التي يقودها الأكراد، تمكنت من استعادة السيطرة على كامل مدينة رأس العين، ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين. واستعادت قسد أيضاً السيطرة على بلدة تل حلف، في محيط رأس العين. ولمواجهة الهجوم التركي، وبعد تخلي واشنطن عنهم بقرار سحب جنودها من مناطق سيطرتهم، توصل الأكراد إلى اتفاق مع دمشق وحليفتها روسيا، انتشرت بموجه الإثنين قوات النظام السوري، في مناطق قريبة من الحدود مع تركيا. ودخلت القوات التركية والموالون لها منذ ثلاثة أيام إلى أطراف البلدة، إلا أنها لم تتمكن من التقدم فيها أمام مقاومة شرسة من قوات سوريا الديمقراطية، وفق المرصد.
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