"فولكسفاغن" تؤجل إقامة مصنع في تركيا بسبب الهجوم على سوريا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

أرجأت مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات قرار إنشاء مصنع جديد بالقرب من مدينة إزمير التركية على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. وقال متحدث باسم المجموعة اليوم الثلاثاء في فولفسبورغ الألمانية: "أرجأ مجلس إدارة المجموعة، قراره حول المصنع الجديد". وذكر المتحدث أن الشركة تراقب الوضع الحالي عن كثب، وتنظر بقلق إلى التطورات الحالية. وتردد منذ فترة طويلة أن المفاوضات مع المسؤولين الأتراك على مصنع جديد لفولكسفاغن في المرحلة الأخيرة. وأشارت مؤشرات إلى أن المجموعة تفضل تركيا على بلغاريا مقراً لمصنعها الجديد. وبدأت تركيا الأربعاء الماضي هجوماً عسكرياً على شمال سوريا، قوبل بانتقادات حادة على المستوى الدولي، رغم حديث حكومات ومؤسسات عن مصالح "أمنية شرعية" لتركيا في منطقة الحدود. وحذر وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنن، أمس الاثنين من عواقب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

