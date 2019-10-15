الحريري: لا خسائر بشرية في حرائق لبنان

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، تسجيل أضرار بشرية حتى الآن، بسبب عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم عن الحريري "إذا كان الحريق مفتعلاً فهناك من سيدفع الثمن، ولا أضرار جسدية حتى الساعة والأضرار المادية سنعوضها". وأضاف أن "كل الأجهزة تعمل دون استثناء، ولا بد من التحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها". وتابع "اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها". وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، قال إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة في ا لبنان، تعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.
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