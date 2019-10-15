قصف حوثي عنيف على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 قصف حوثي الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية أن قصف المليشيات استهدف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح الأولى واستمر حتى وقت الظهيرة. واوضحت المصادر ان المليشيات استخدمت خلال القصف قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 82 و قذائف الدبابات ومدفعية B10 ، واستهدفتها بسلاح معدل البيكا وسلاح .14.5 وسلاح 12.7 وغيرها من الأسلحة المتوسطة.

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