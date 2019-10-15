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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
أكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الأوضاع الإنسانية في مناطقها تشهد تدهوراً شديداً، وسط انقطاع تام للمساعدات، ونزوح أكثر من 275 ألف شخص. وقالت الإدارة في بيان: "بعد مرور سبعة أيام على بدء العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، زادت الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا النازحون من المناطق التي طالها العدوان سوءاً، وسط انقطاع تام للمساعدات الإنسانية وإيقاف جميع المنظمات الدولية عملها وسحب موظفيها من مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا". وأشارت إلى أن "عدد النازحين بسبب العدوان التركي، فاق 275 ألف نازح، بينهم 70 ألف طفل، إضافة للعديد من المصابين والجرحى دون رعاية، وتجهيزات طبية ودوائية لازمة، بعد توقف معظم المراكز الطبية عن العمل". ووجهت الإدارة نداء إنسانياً عاجلاً لمنظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبي، للتدخل السريع وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية، والإنسانية للنازحين، لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية التي سببتها العملية التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الذاتية الكردية: تدهور الوضع الإنساني ونزوح 275 ألف منذ بداية الغزو التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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