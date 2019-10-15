فرنسا تعرقل ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

من المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إذا كان سيسمح لألبانيا ومقدونيا الشمالية ببدء محادثات رسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم إشارة مسؤولين فرنسيين إلى أنهم يعتزمون منع الخطوة. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة حديثاً أورسولا فون دير لاين، كتبت في الأسبوع الماضي رسالة تؤيد بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وجاء في الرسالة، التي نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تيرانا وسكوبي، قامتا "بما طلبنا منهما"، وبذلتا جهوداً كبيرة للإصلاح. ولكن فرنسا ترى الأمور بشكل مختلف، رغم أنها معزولة في موقفها، وذلك بحسب ما قاله دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، مساء أمس الإثنين، بعد اجتماع خاص في لوكسمبورغ قبل الاجتماع المقرر اليوم. ومن جانبها، دعمت فنلندا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، الانضمام صباح اليوم الثلاثاء.

