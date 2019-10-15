الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 المذيعة بيروت - الخليج 365 أطلقت مراسلة قناة "الجديد" اللبنانية، مناشدة لمساعدة الأهالي المحاصرين في منازلهم وسط ألسنة النيران في الدامور.

وأظهرت اللقطات المصورة مشاهد والحرائق لا تزال تحاصر الكثير من المباني. Advertisements كما تأثرت المذيعة من الحدث واجهشت بالبكاء. وأكدت سماع أصوات انفجارات ونداءات استغاثة من الأهالي. لمشاهدة الفيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مذيعة "الجديد" تجهش بالبكاء متأثرة بمشاهد الحرائق في الدامور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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