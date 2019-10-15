الدفاع التركية تعلن قتل 595 كردياً منذ بداية غزو سوريا

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد القتلى في صفوف الميليشيات الكردية الذين "حيدتهم" قواتها في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية، إلى 595 قتيلاً. وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة "الأنباء التركية "بلغ عدد إرهابيي بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك، الذين حُيّدوا في عملية نبع السلام المستمرة بنجاح 595 إرهابياً"، في إشارة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب الكردية على الترتيب. وشنت تركيا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" على الميليشيات الكردية شمال شرقي سوريا، بعدما أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من المنطقة أين كانت تدعم هذه الميليشيات التي حاربت إلى جانبها ضد تنظيم داعش.
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