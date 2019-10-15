لندن تعلّق تصدير الأسلحة إلى تركيا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا التي يمكن أن تُستخدم في الهجوم الذي بدأته أنقرة الأسبوع الماضي ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. وقال راب أمام مجلس العموم، أن صادرات "الأسلحة العسكرية المخصصة لتركيا التي يمكن أن تُستخدم في هذه العملية، عُلّقت على أن يعاد النظر في الأمر". وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا، وقال أمام البرلمان: "يجب أن يكون حل أزمة سوريا، دبلوماسياً لا عسكرياً". واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، على الحد من صادرات الأسلحة إلى تركيا، بسبب هجومها على شمال سوريا.

