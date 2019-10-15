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إيطاليا ستحظر صادرات الأسلحة إلى تركيا

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا، بعدما بدأت أنقرة هجوماً عسكرياً على المقاتلين الأكراد في الجزء الشمالي من سوريا. وقال أمام البرلمان: "يجب أن يكون حل أزمة سوريا، دبلوماسياً لا عسكرياً". واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، على الحد من صادرات الأسلحة إلى تركيا، بسبب هجومها في شمال سوريا، وهو ما أدانته أنقرة، وإن كان الأمر لم يصل إلى حظر من الاتحاد، ضد حليف في حلف شمال الأطلسي. وقال دي مايو، إن فرض حظر من الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح، أمر يستغرق ترتيبه أشهراً.


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