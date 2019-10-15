تونس: الإعلان رسمياً عن فوز قيس سعيّد بالرئاسة

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

أصبح قيس سعيّد رئيساً لجمهورية تونس بغالبية 72.71% من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمراً صحافياً لإعلان النتائج اليوم الإثنين. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي، "تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019". ويمكن لمرشحين آخرين أن يقدموا طعوناً في النتائج خلال الأيام القادمة تنظر فيها المحكمة الإدارية. وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72.71% من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي على 27.29%. وصوّت 2.7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوت 1.04 مليون ناخب للقروي في الانتخابات التي جرت الأحد. وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49%)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%). وحصلت تعبئة واسعة لصالح سعيد في صفوف الشباب. ويصبح بذلك قيس سعيّد ثاني رئيس لتونس ينتخب بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 ومن المقرر أن يؤدي اليمين نهاية الشهر الحالي.

