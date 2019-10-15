شكرا لقرائتكم التحالف الدولي: نفذنا انسحاباً مخططاً.. ونحن خارج منبج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إن قواته غادرت مدينة منبج بشمال سوريا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن قوات النظام دخلت المدينة.

وقال المتحدث العسكري الكولونيل، ميليس بي. كاجينز على "تويتر" إن القوات الأميركية "تنفذ انسحاباً مخططاً له من شمال شرقي سوريا. نحن خارج منبج".

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من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات النظام السوري سيطرت سيطرة كاملة على منبج، فيما أعلنت الشرطة العسكرية الروسية أنها تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيش التركي وقوات النظام بشمال سوريا.

محور جديد

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل السورية الموالية لتركيا، أنها بدأت معركة منبج في سوريا. وقالت في بيان على صفحتها على تليغرام، إنها "انطلقت لفتح محور جديد بهدف تحرير مدينة منبج ومحيطها من قوات سوريا الديمقراطية، ضمن العملية العسكرية التركية" في شمال سوريا، التي انطلقت الأربعاء الماضي.

وتقع منبج على بعد ثلاثين كيلومتراً من الحدود التركية. وسبق أن انتشرت وحدات من النظام في كانون الأول/ديسمبر على تخومها بناء على طلب كردي أيضاً لردع هجوم لوحت تركيا بشنه آنذاك، إلا أن وجودهاً كان "رمزياً"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.