شكرا لقرائتكم روسيا: هجوم تركيا غير مقبول.. وتوسطنا بين الأسد والأكراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئاسة الروسية (الكرملين) إلى سوريا، الهجوم التركي في شمال شرق سوريا بأنه "غير مقبول"، حسب ما نقلته عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح لافرينتييف أن موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقاً.

كما أكد لافرينتييف أن روسيا توسطت في اتفاق بين النظام السوري والقوى الكردية مما سمح بدخول قوات النظام منطقة يسيطر عليها الأكراد.

وأضاف المبعوث في تصريحات للصحافيين على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الرسمية للإمارات، أن المحادثات بين الأكراد والنظام السوري جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأماكن أخرى.

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وشدد لافرنتييف على أن روسيا لن تسمح بمواجهات بين الجيشين التركي وجيش النظام السوري. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافرنتييف قوله: "أعتقد أن مثل هذه المواجهات ستكون غير مقبولة ولا تصبّ في مصلحة أحد. ولذلك، لن نسمح بأن تصل" الأمور الى هذا الحد.

وأكد أن المسؤولين الأتراك ومسؤولين من النظام السوري يجرون اتصالات لتجنب أي نزاع. وأضاف "المفاوضات تجري في الوقت الراهن".

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا اليوم أن جيش النظام السوري سيطر "بشكل كامل" على مدينة منبج ومحيطها في أعقاب نشر النظام قوات في شمال البلاد بهدف صد الهجوم التركي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تواصل تسيير دوريات في مناطق حدودية على طول "خط التماس" بين قوات النظام السوري والقوات التركية. وأضافت: "تم ترتيب التعاون مع الجانب التركي".