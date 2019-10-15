عاجل.. لندن تعلّق تصدير الأسلحة إلى تركيا وترامب يفرض عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بعد عدوانها على سوريا

أحمد أبوعقيل

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا "التي يمكن أن تُستخدم" في الهجوم، الذي بدأته أنقرة الأسبوع الماضي ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وصرّح راب، أمام مجلس العموم أن صادرات "الأسلحة العسكرية المخصصة لتركيا التي يمكن أن تُستخدم في هذه العملية عُلّقت على أن تُجرى إعادة نظر بالأمر".

أميركا تفرض عقوبات على تركيا

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب العدوان التركي على شمال سوريا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

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وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ "أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأدانت عددت دول عربية الهجوم التركي على شمال سوريا، واصفة إياها بـ "العدوان" السافر، فيما دعت مصر الجامعة العربية لاجتماع طارئ لمناقشة الموضوع. من جانبه وصف الرئيس العراقي الهجوم بـ "التصعيد الخطير".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها دعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سوريا. وأضافت الوزارة في بيان إن "مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية" مضيفة أن العملية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة".

وتجاوز عدد النازحين 250 ألف مدني من بلداتهم ومدنهم وقراهم، حيث تتواصل حركة نزوح المدنيين من مناطقهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية وعين العرب وعين عيسى ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المنطقة من التصاعد الكبير في أعداد النازحين ووجهتهم بالإضافة إلى انقطاع المياه عن مدينة الحسكة، وخروج محطات تغذية كهرباء عن الخدمة بسبب القصف والاشتباكات، وبحسب ما رصدته مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان على الأرض، فإن مدن وبلدات وقرى عدة باتت خالية من السكان تماما.