مشاهد مرعبة من حرائق لبنان. النيران تجتاج المنازل وسماع أصوات استغاثة من أماكن متفرقة والحكومة تطالب الجميع بالمساعدة

أحمد أبوعقيل

اندلعت حرائق كثيفة بمدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، وأدت النيران التى وصلت إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع فى المنطقة إلى حركة نزوح كبيرة من البعض وإضطر البعض الأخر إلى إفتراش الطرقات

تصدر هاشتاج #لبنان_يحترق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة حرائق شهدتها مناطق متفرقة من البلاد منذ أمس الإثنين، واضطرت الكنائس لقرع أجراسها لإيقاظ المواطنين مع اقتراب الحرائق من منازلهم.

كانت سلسلة من الحرائق الواسعة اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

رئيس وزارء لبنان

ترأس الرئيس سعد الدين رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني ، اجتماعاً لهيئة مكافحة الكوارث لمتابعة وبحث سبل مكافحة الحرائق التي شبت في العديد من المناطق اللبنانية، وفق تدوينة تم نشرها على حساب مجلس الوزراء اللبناني على موقع تويتر

وانتقد العديد من المدونين عدم سيطرة الدفاع المدنى اللبنانى على الحرائق التى اشتعلت منذ أمس الإثنين، وتواصل امتدادها لمناطق متفرقة.

أشار مدير عمليات الدفاع المدني جورج أبو موسى إلى أنّه خلال 24 ساعة الماضية شهد لبنان أكثر من 104 حرائق توزّعت على كلّ الاراضي اللبنانية، مشدّداً على أنّ جميع العناصر في الدفاع المدني في حالة طوارئ، وهي تعمل بقدرتها القصوى.

وأكد أبو موسى في اتصالٍ مع "النهار" أنّ "سبب عودة الحرائق ليلاً يعود لسرعة الرياح التي وصلت الى 50 كلم بالساعة، ممّا ساعد على اشتداد النيران ووصلوها الى مشارف المنازل"، مشيراً إلى أنّه "حتى الساعة لم تسجل سقوط خسائر في الأرواح".

بدوره، أكد العميد ريمون خطار أنّ "عدد السيارات التابعة للدفاع المدني وصل الى 200 سيارة"، مطالباً الجميع بالمساعدة. وعن أصوات الانفجارات التي سمعت، أشار خطار إلى "وجود بعض الألغام في المنطقة".

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من جهتها، أشارت وزيرة الداخلية ريّا الحسن إلى أنّ الطائرات القبرصية بدأت باخماد الحرائق، وفي حال تطوّر الأمر سيتم طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي.

قبرص تساعد في عمليات الإطفاء

طوافات الإطفاء القبرصية تشارك في عملية إخماد الحرائق في بعض البلدات اللبنانية، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

#المشرف في #لبنان#لبنان_يحترق pic.twitter.com/IwTZKM4sjx

تداول مغردون مقطع فيديو لمراسلة قناة لبنانية، وهي تبكي، أثناء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، فجر الثلاثاء.

ونشر رواد موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر بكاء مراسلة قناة الجديد، حليمة طبيعة، خلال تغطيتها للحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور.

وأضافت المراسلة باكية: «دخلت النار إلى المنازل وحاصرت سكانها ونسمع صراخ الناس دون وجود مساعدة من أحد»، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك.