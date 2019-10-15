لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ تبلغ موافقة ​الدولة​ التركية على إرسال طوافات للمساعدة في اطفاء حرائق الشوف، كل الشكر والتقدير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: تيمور جنبلاط تبلغ موافقة تركيا على إرسال طوافات للمساعدة في اطفاء حرائق الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.