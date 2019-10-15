بوصعب: العدو الإسرائيلي يستغل الحرائق لتركيب حائط إسمنتي في منطقة الوزاني

لفت وزير الدفاع الوطني ​الياس بوصعب​، في تصريح من قبرص الى أن "الشق الأكبر من هذه الزيارة له علاقة ب​الحرائق​ في ​لبنان​ و كيفية نتعلم من الأخطاء التي كانت تحصل في الماضي وأن نتعلم أيضا من المراكز المتخصصة في قبرص و​اليونان​"، كاشفا أن "العدو الإسرائيلي يستغل الحرائق في لبنان التي حولها علامات إستفهام لتركيب حائط إسمنتي في منطقة ​الوزاني​ المتنازع عليها، وقلم بتركيب 8 بولكات لفرض أمر واقع على حائط اسمنتي".

وشدد بوصعب على أن "هذا عمل خطير واستفزازي وسنتواصل مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ لنقدم شكوى جدية بهذا الموضوع"، مشيرا الى "أننا إستعنا بطائرات فعالة من قبرص رغم أن الإتفاقية بيننا لم تنتهي بشكل نهائي".

وأوضح أن "طائرات الهليكوبتر الموجودة لم تتم صيانتها، وقيادة الجيش قدمت لي تقريرا حولها وهي موديل 58 وصيانتها صعبة وكلفتها عالية"، مشددا على أنه "يجب أن يكون لدينا مركز لمكافحة الحرائق وأن لا نتكل فقط على طائرات الجيش اللبناني".