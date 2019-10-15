يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة عند الساعة الخامسة عصر غد الأربعاء في ​السراي الحكومي​، لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020. كما سيعقد جلسة ثانية عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس المقبل في السراي أيضًا، وعلى جدول الجلسة 36 بندًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر جلسة للحكومة عصر الغد بالسراي لمتابعة درس الموازنة وأُخرى الخميس وعلى جدول الأعمال 36 بندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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