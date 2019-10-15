كاميرا "النشرة" جالت داخل القاعدة العسكرية في منطقة منبج بشمال سوريا

جالت كاميرا "النشرة" داخل ​القاعدة​ العسكرية في منطقة منبج في شمال سوريا بعد ان اخلتها ​القوات​ الاميركية ودخلها ​الجيش السوري​. يذكر ان هذه المنطقة كانت تتخذها ​القوات الأميركية​ والفرنسية كقاعدة عسكرية متعددة الأغراض، وهي تعد اكبر قاعدة اميركية في المنطقة وتضم بين جنباتها مطاعم ومشاف خاصة ومبان لوجستية ومهاجع للجنود.

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