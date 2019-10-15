حفتر: اجتياح طرابلس سيؤدي لدمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين

أكّد قائد ​الجيش الوطني​ الليبي ​خليفة حفتر​ أن "​الجيش الليبي​ قادر على إنهاء الحرب في ​طرابلس​ خلال يومين لكن سلامة المواطنين تمنع ذلك"، مشيرًا الى أن "اجتياح طرابلس سيؤدي لدمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين".

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