برلماني كويتي أسبق: عملية "نبع السلام" مهمة لأمن العالم العربي

لفت البرلماني الكويتي الأسبق وليد الطبطبائي إلى أن "عملية "نبع ​السلام​" التي أطلقها ​الجيش التركي​ بالتعاون مع ​الجيش الوطني​ السوري، مهمة لأمن ​العالم العربي​"، موضحاً أن "نبع السلام مهمة للوطن العربي لمنع إقامة دويلة شمال ​سوريا​، تكون على غرار ​إسرائيل​ لزعزعة أمن المنطقة وتكون مثل ​السرطان​ فيها".

وأشار إلى "أنها فرصة للشعب السوري ليكون عنده منطقة آمنة من قصف النظام، وهذا أمر تستحق ​تركيا​ عليه الشكر؛ فهي دون شك في صالح ​الشعب السوري​ وسوريا"، مؤكداً أن "عملية نبع السلام حق طبيعي لتركيا لحماية أمنها الوطني من تهديدات المنظمات الإرهابية التي تمثلها بي كا كا وأخواتها".

ورأى أن "موقف ​الجامعة العربية​ مخزي وغير مقبول، لا يعبر عن الضمير العربي في موقفه من القضية السورية وتركيا"، مؤكداً أنه "لا مبرر لهذا الموقف المتخذ؛ ووصفه بأنه تصفية حسابات مع تركيا".