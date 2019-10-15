برلماني كويتي أسبق: عملية "نبع السلام" مهمة لأمن العالم العربي

لفت البرلماني الكويتي الأسبق وليد الطبطبائي إلى أن "عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، مهمة لأمن العالم العربي"، موضحاً أن "نبع السلام مهمة للوطن العربي لمنع إقامة دويلة شمال سوريا، تكون على غرار إسرائيل لزعزعة أمن المنطقة وتكون مثل السرطان فيها".
وأشار إلى "أنها فرصة للشعب السوري ليكون عنده منطقة آمنة من قصف النظام، وهذا أمر تستحق تركيا عليه الشكر؛ فهي دون شك في صالح الشعب السوري وسوريا"، مؤكداً أن "عملية نبع السلام حق طبيعي لتركيا لحماية أمنها الوطني من تهديدات المنظمات الإرهابية التي تمثلها بي كا كا وأخواتها".
ورأى أن "موقف الجامعة العربية مخزي وغير مقبول، لا يعبر عن الضمير العربي في موقفه من القضية السورية وتركيا"، مؤكداً أنه "لا مبرر لهذا الموقف المتخذ؛ ووصفه بأنه تصفية حسابات مع تركيا".
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