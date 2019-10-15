نيويورك تايمز: واشنطن تفكر في سحب أسلحتها النووية من تركيا

ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الاميركية بأن "​واشنطن​ تنظر في إمكانية سحب أسلحتها النووية المخزونة في ​تركيا​، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب العملية التركية في ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "مصادر في وزارتي الخارجية و​الطاقة​ عكفوا على مراجعة خطط سحب نحو 50 سلاحا نوويا تكتيكيا مخزونة تحت الإشراف الأمیركي في قاعدة "إنجرليك" الجوية قرب أضنة التركية على حوالي 250 كم عن الحدود السورية".

ولفتت إلى ان "تلك الأسلحة أصبحت رهينة للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، وأن إخراجها من "إنجرليك" سيعني عمليا نهاية للتحالف الأميركي التركي، وإبقاؤها هناك سيديم حالة من قابلية التعرض للخطر النووي وكان يجب التخلص منها منذ فترة طويلة"، مشيرةً إلى ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يخفي مطامحه النووية، حيث قال قبل نحو شهر إنه "يرفض القبول" بقواعد تحرم تركيا من امتلاك أسلحة نووية خاصة بها".