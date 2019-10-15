اخماد حريق التهم مساحات من الاعشاب والأشجار في تول النبطية

شب حريق في المنطقة الواقعة في محيط ثانوية بلال فحص في تول -​النبطية​ واتى على مساحات كبيرة من الاعشاب والأشجار واقترب من المنازل السكنية وموقف السيارات في الثانوية وعملت فرق من ​الدفاع المدني​ في النبطية والدوير على محاصرته وإخماده.

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