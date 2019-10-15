أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بناءً لاتصال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ بوزير خارجية ​الأردن​ ​أيمن الصفدي​، تمّ تأمين طوافة أردنيّة للمساعدة في إطفاء حرائق ​الشوف​. كلّ الشكر والتقدير".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: تم تأمين طوافة أردنية للمساعدة في إطفاء حرائق الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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