غرفة عمليات قائمقامية المتن تتابع جهود السيطرة على الحرائق وحال تأهب لدى الاجهزة المختصة

تتابع غرفة عمليات قائمقامية ​المتن​ باشراف القائمقام ​مارلين حداد​ منذ ساعات الصباح الاولى مشكلة ​الحرائق​ في ​مزرعة يشوع​ وقرنة ​الحمرا​ وزكريت. وتعمل الغرفة لتوفير حاجات بقعة العمليات الميدانية قبل تجدد الرياح وحلول الليل بعدما تمت السيطرة نسبيا على الحرائق استنادا الى التقارير الميدانية، بالتنسيق مع الاجهزة العملانية: ​الجيش​، ​الدفاع المدني​، ​الصليب الاحمر اللبناني​، ​قوى الامن الداخلي​، البلديات والوزارات المختصة عبر وضع عدد من صهاريج ​المياه​ في حال تأهب لأمداد الدفاع المدني بالمياه، ووضع عدد من الجرافات و​الشاحنات​ المحملة بالرمل للمساعدة على عمليات اخماد الحريق، وتوفير العناصر البشرية اللازمة للمساعدة ووضع خزانات المياه والآبار في حال جهوز.

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