حماس: مشاركة الفلسطينيين بإطفاء الحرائق دليل على الأخوّة الفلسطينية اللبنانية الراسخة

حيت ​حركة حماس​ الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية في ​لبنان​ التي هرعت مباشرة إلى محاولة إطفاء ​الحرائق​ التي اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية، جنباً إلى جنب مع أشقائهم اللبنانيين. معتبرة ما قامت به الجمعيات الفلسطينية دليلاً واضحاً على الأخوّة الفلسطينية اللبنانية المترسّخة في ضمير أبناء شعبنا الفلسطيني وأشقائنا اللبنانيين على حدّ سواء.

واوضحت حماس في بيان، إن ما جرى يعيدنا إلى مواقف وتضحيات مشتركة للشعبين، خصوصاً عند تعرّض لبنان لاعتداء أو ملمّات. ونظراً للتاريخ والثقافة و​اللغة​ والعاطفة المشتركة، فإن الفلسطينيين في لبنان معنيون بسلامة وازدهار لبنان وشعبه، وحريصون على أن لا يصيبه مكروه. وهذا الشعور الإنساني النبيل كان مصاحباً للجمعيات الفلسطينية التي جاءت من ​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية وأكدت على هذه المعاني السامية.

اضاف البيان إننا في حركة حماس"، ندعو الله أن يساعد لبنان بتجاوز هذه المحنة، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحمي لبنان وشعبه من الأذى، وأن يحفظ الأخوة الفلسطينية اللبنانية.