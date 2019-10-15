الشيخ حسن التقى سفيرة النروج: لمؤازرة المعنيين لتفادي المزيد من خسائر الحرائق

التقى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ ​نعيم حسن​، في دار الطائفة ب​فردان​، سفيرة ​النروج​ في ​لبنان​ ليني ستنسيث، بحضور مستشار مشيخة العقل الشيخ ​غسان الحلبي​. وعرضت ستنسيث مع الشيخ حسن لشؤون عامة متّصلة بلبنان والمنطقة، خصوصًا على المستويات الإنسانيّة، ولا سيما المشاريع والبرامج الّتي تدعمها النروج في لبنان وتساهم في تمويلها، ومنها تعزيز دور المرأة في المجتمع ومكافحة التعذيب في السجون والمساعدات للنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وقد رحّب حسن بالسفيرة ستنسيث، مثنيًا على "اهتمام دولتها بالقضايا المتعلّقة بالمسائل الإنسانيّة والمشاريع الّتي تنوي إقامتها في لبنان بهذا الخصوص".

كذلك التقى وفدًا من "اللقاء الروحي" في لبنان ممثِّلًا للطوائف الإسلاميّة والمسيحيّة، عرض لعدد من المقترحات والبرامج الوطنية الّتي يعمل اللقاء على التحضير لإطلاقها.

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كما التقى شيخ العقل كلّا من سليم ورمزي تقي الدين، يرافقهما المقدم المتقاعد وجدي غانم.

من جهة ثانية عبّر حسن عن "ألمه الكبير حيال ​الحرائق​ الّتي تحصل في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما منها منطقة الجبل، حيث طالت النيران مساحات طبيعيّة واسعة واضطرار عدد من السكان إلى إخلاء منازلها والخسائر الّتي طالت الأرواح والممتلكات، وفي مقدّمها أحد شباب الجبل المندفعين الميامين سليم بو مجاهد، الّذي قدّم دمائه فداء للوطن، متقدّمين من اهله وعائلته بأحرّ التعازي وراجين لهم الصبر والسلوان".

وحيّا "كلّ الجهود المبذولة من قبل المسؤولين ل​مكافحة الحرائق​، وفي مقدّمهم عناصر ​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​"، داعيًا الجميع من مسؤولين ومواطنين إلى "التكاتف ومؤازرة المعنيّين لتفادي المزيد من الخسائر".