اندلع حريق ثان في منطقة مرجعيون، على طريق تل النحاس ​برج الملوك​، وعملت فرق ​الدفاع المدني​ من مركز ​القليعة​ بمؤازرة ​الجيش​ وبلديتي برج الملوك و​كفركلا​ الى اخماده، وتم السيطرة عليها كليا بعد ان التهمت النيران حوالي ال30 دونما من الاعشاب اليابسة ووبعض اشجار الصنوبر، بينما توجهت فرق الدفاع المدني من مركز ​جديدة مرجعيون​ ل​اخماد حريق​ على ​الخردلي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخماد حريق تل النحاس برج الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.