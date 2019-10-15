اخماد حريق تل النحاس برج الملوك

اندلع حريق ثان في منطقة مرجعيون، على طريق تل النحاس برج الملوك، وعملت فرق الدفاع المدني من مركز القليعة بمؤازرة الجيش وبلديتي برج الملوك وكفركلا الى اخماده، وتم السيطرة عليها كليا بعد ان التهمت النيران حوالي ال30 دونما من الاعشاب اليابسة ووبعض اشجار الصنوبر، بينما توجهت فرق الدفاع المدني من مركز جديدة مرجعيون لاخماد حريق على الخردلي.
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