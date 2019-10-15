دعت "​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​" في تل عمارة رياق، في بيان، العاملين على إطفاء ​الحرائق​ إلى "التنبّه من تحوّل وجهة ومسار الرياح من جنوبيّة إلى شماليّة غربية قويّة أحيانًا، ممّا يغيّر من مسار الحرائق باتجاه معاكس؛ وأنّ عليهم أخذ الحيطة والحذر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث الزراعية للعاملين على إطفاء الحرائق: للتنبه من تحول وجهة ومسار الرياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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