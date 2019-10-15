نصرالله وفرنجية: لإيلاء الإيرادات الناجمة عن الأملاك البحرية إهتماما جادا

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصر الله​ رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ بحضور وزير الأشغال العامة للنقل ​يوسف فنيانوس​ والمعاون السياسي للأمين العام الحاج ​حسين الخليل​ وقد جرى في اللقاء بحث معمق شامل في مختلف التطورات الأقليميّة لا سيما آخر المستجدات على الساحتين ​العراق​ية والسورية.

وشدد المجتمعون "على موقفهم المعروف بضرورة عودة العلاقات بين ​لبنان​ وسوريا الى وضعها الطبيعي"، مؤكدين "ضرورة الحوار المباشر والرسمي مع ​الحكومة السورية​ ، خاصة في مجالين هامين هما الإستفادة من الفرصة الكبيرة التي يتيحها إعادة إفتتاح معبر ​البوكمال​ لتعزيز ​الصادرات​ اللبنانية عبر سوريا إلى العراق والعمل المشترك مع الحكومة السورية في مسألة عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم وتخفيف الأعباء الإقتصادية والإجتماعية الكبيرة على لبنان".

وأكد المجتمعون "ضرورة العمل على زيادة الإيرادات وخفض النفقات أخذين بعين الإعتبار المطالب المشروعة لذوي الدخل المحدود ورفض زيادة ​الضرائب​ المباشرة وعدم المس بالرواتب و​الأجور​ والحسومات التقاعدية والعمل على دعوة الحكومة الى إيلاء الإيرادات الناجمة عن ​الأملاك البحرية​ إهتماما جادا، والتشديد على مكافحة الهدر و​الفساد​"، مشددين على "الحاجة إلى تضافر كل الجهود وخاصة بين الرؤساء الثلاثة والقوى السياسيّة المختلفة للحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي بإعتباره أحد ركائز الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد".