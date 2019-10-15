كهرباء لبنان: خطوط الكهرباء لم تتسبب بأي حريق والمؤسسة اتخذت ما يلزم من إجراءات لتسهيل عملية الإطفاء

علق المكتب الاعلامي لمؤسسة ​كهرباء لبنان​ على المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب خطوط ​الكهرباء​ ببعض ​الحرائق​ المندلعة في مختلف المناطق اللبنانية، موضحاً أن "جميع مخارج التوتر المتوسط في ​منطقة المتن​ الشمالي سليمة ولم يطرأ عليها أي عطل ولم يقع عليها أي جسم كأشجار أوغيرها، وبالتالي لم تتسبب بالحريق الذي اندلع في المنطقة. والواقع ان المسؤولين في دائرة كهرباء لبنان في ​بكفيا​ قاموا بالتنسيق مع مقدم الخدمات في المنطقة بعزل مخرجي قرنة ​الحمرا​ ومياه جعيتا عند الساعة 7,18 من صباح اليوم الثلاثاء الواقع فيه 15/10/2019، وذلك وقائيا بفعل الحريق الذي اندلع فجرا".

ولفت إلى ان "تم الكشف على خط أولي- جمهور 1 و2 توتر 66 ك.ف. التابع للمصلحة بعد تعرضه لصدمة كهربائية بسبب الحريق المندلع في المحلة، وأنه يمكن وضعه في الخدمة بعد الانتهاء من إطفاء الحريق"، مشيراً إلى ان "منطقة ​الجنوب​ تتغذى ب​التيار الكهربائي​ بصورة طبيعية، حيث أن ​معمل الزهراني​ وكما ذكرنا في بيان سابق يغذي حاليا فقط هذه المنطقة بسبب عزل ​خطوط التوتر العالي​، اما انخفاض التغذية في بعض قرى وبلدات قضائي صور و​بنت جبيل​ فيعود الى الحريق الذي شب في محطة وادي جيلو، وقد تمت معالجة الموضوع وأعيد التيار الكهربائي الى طبيعته".

وأشار إلى أن "ممثلي ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات التي يرأسها دولة رئيس مجلس الوزرء متواجدان منذ ساعات الصباح الأولى في ​السراي الحكومي​ للتنسيق بين المؤسسة وسائر المؤسسات والأجهزة المعنية الممثلة في اللجنة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواكبة الحرائق المندلعة".