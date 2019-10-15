اللقاء النقابي بين العمالي وهيئة التنسيق شكل لجنة متابعة لوضع برنامج وأهداف التحركات

عقد "اللقاء النقابي" بين الاتحاد العمالي العام في لبنان وهيئة التنسيق النقابية، لقاء في مقر الاتحاد، وحضره الى قيادة الاتحاد العمالي، ممثلو هيئة التنسيق النقابية: رابطة أساتذة التعليم، رابطة متقاعدي الثانوي، رابطة التعليم الأساسي، رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية، رابطة التعليم المهني، رابطة الموظفين والمتقاعدين في الإدارة العامة. كما حضر نقابيون وممثلو لجان المستأجرين وإعلاميون ومهتمون بالشأن العام.
وأشار "اللقاء النقابي" في بيان على الاثر، الى أنه "بعد الكلمات الأساسية للاتحاد والهيئة والتداول بين المجتمعين، جرى تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من ستة أعضاء من الاتحاد وستة أعضاء من الروابط التي تتشكل منها الهيئة. ثم تم الاتفاق على عقد جلسة للجنة في مقر الاتحاد يوم الخميس 17/10/2019 عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لوضع برنامج وأهداف التحركات التي جرت مناقشتها بدءا من الاعتصامات والإضرابات والتظاهرات وتحديد مواعيدها، على أن يتم عقد اجتماعات للهيئات النظامية في كل قطاع لإقرارها".
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