محكمة التمييز العسكرية أخلت سبيل موقوف بقضية قبرشمون

وافقت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​، على طلب ​إخلاء سبيل​ أحد الموقوفين في أحداث قبرشمون، لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية، فيما ردت طلبات إخلاء سبيل خمسة آخرين ما زالوا موقوفين في القضية، وجميعهم من مناصري ​الحزب التقدمي الاشتراكي​.

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