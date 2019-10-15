البطولة الدولية للريشة الطائرة.. المغرب يشارك في التظاهرة إلى جانب 30 دولة

يشارك المغرب في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في نسختها الخامسة، أمس الاثنين، العدد النهائي للدول المشاركة في هذه التظاهرة، التي ستقام، خلال الفترة ما بين 17 و 20 أكتوبر الجاري.

وأكدت اللجنة أن الدورة، التي ستقام منافساتها في القاعة المغطاة رقم 4، في مركب القاهرة الدولي، ستشهد مشاركة 31 دولة، و126 لاعبا، ولاعبة، علما أن البطولة ستكون معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، إذ تمنح الفائزين نقاطا تسهم في تقدمهم بالتصنيف العالمي، تحضيرا لأولمبياد “طوكيو” 2020.

وبالإضافة إلى المغرب، ومصر، البلد المنظم، تعرف البطولة مشاركة كل من إنجلترا، والأردن، وبلجيكا، والبرتغال، ثم الجزائر، والنمسا، وأذربيجان، والسعودية، والهند، ومالطا، واسكتلندا، وبيرو، وإيرلندا، وجنوب إفريقيا، ثم نيجيريا، وميانمار، والمالديف، والتشيك، وموريشيوس، وبولندا، وتايلاند، وإيطاليا، وسىريلانكا، ثم ويلز، وأستراليا، والكونغو الديمقراطية، ومنغوليا، والمكسيك، وسريلانكا.