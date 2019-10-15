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عاجل..قطار يخرج عن سكته في بوسكورة-التفاصيل

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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خرج  قطار أطلس رقم 610، اليوم الثلاثاء، عن سكته، بالقرب من محطة بوسكورة (جانب برشيد)، والذي كان يربط مراكش بالدار البيضاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث لم يتسبب في أي إصابات.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له أن فرق ONCF انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث لنقل الركاب وتوجيههم إلى وجهاتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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