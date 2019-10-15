عاجل..قطار يخرج عن سكته في بوسكورة-التفاصيل

خرج قطار أطلس رقم 610، اليوم الثلاثاء، عن سكته، بالقرب من محطة بوسكورة (جانب برشيد)، والذي كان يربط مراكش بالدار البيضاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث لم يتسبب في أي إصابات.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له أن فرق ONCF انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث لنقل الركاب وتوجيههم إلى وجهاتهم.